Allegri, il Milan gli chiede la Champions League: tre promesse al mister da parte della società

56 minuti ago

Allegri

Allegri è chiamato a riportare il Milan in Champions League, con l’obiettivo raggiunto scatterebbero tre novità per il mister

Il Milan e Massimiliano Allegri, nonostante le voci legate al Real Madrid e al forte interesse di Florentino Perez, sembrerebbero intenzionati ad andare insieme anche per la stagione 2026/2027. L’obiettivo del mister e del club è quello di ritornare in Champions League, un traguardo che sembra alla portata, con 9 punti di vantaggio a 11 giornate dalla fine.

Qualora dovesse essere confermato il raggiungimento di un posto in Champions (difficile ormai pensare alla rimonta Scudetto), La Gazzetta dello Sport ha svelato quali sarebbero i passaggi tra la società e l’allenatore toscano.

Ingaggio, peso nelle scelte e durata del contratto: tre elementi per il futuro

Secondo il quotidiano infatti con il ritorno in Champions League, a Max Allegri potrebbe essere offerto un prolungamento del contratto con aumento dell’ingaggio. Inoltre l’ex Juventus potrebbe avere anche un maggiore peso sulle scelte di mercato.

