Allegri: «Un punto importante per noi. Nel secondo tempo sembrava più fattibile lo 0-2 che l’1-1»

Allegri nel post partita di Roma Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare quanto si è visto questa sera in campo

Massimiliano Allegri nel post partita di Roma-Milan è intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico toscano ha commentato la sfida andata in scena allo Stadio Olimpico di Roma così:

1 PUNTO IMPORTANTE – «Nei primi 7/8 minuti abbiamo fatto anche bene, poi abbiamo fatto fatica ad uscire, arrivavano sempre prima di noi, bravo Maignan a tenerci in partita. Nel secondo tempo siamo migliorati tecnicamente e loro sono calati. Dopo il vantaggio sembrava dalla nostra parte. Però abbiamo preso 1 punto importante, teniamo la Roma a -4, guadagniamo 1 punto sul Napoli».

DOVEVAMO ESSERE PIU’ ORDINATI – «Bisognava stare un pochino più ordinati, dovevamo rendergli la vita più difficile nel primo tempo. Nel secondo tempo mentre tutto sembrava andasse bene è successo l’episodio del rigore. Abbiamo sbagliato molto nel primo tempo tecnicamente, forse per la pressione loro. Nella ripresa la sensazione sembrava che fosse più facile che facessimo noi lo 0-2, che loro l’1-1».

GLI ATTACCANTI – «Tutti e quattro sono giocatori importanti, nel momento in cui ho fatto le sostituzioni davanti stavano crescendo. Però avevo bisogno di un saltatore che facesse un po’ di battaglia. Pulisic con la sua cattiveria magari poteva chiudere la partita».