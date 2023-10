Allegri: «Giocare a San Siro non è facile contro una favorita allo scudetto»

L’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan

Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia di Milan-Juve, Massimiliano Allegri si è soffermato sulla difficoltà di giocare a San Siro.

LE PAROLE – «Vedere che partita faremo domani sera in uno stadio stracolmo, davanti ad 80mila spettatori. Giocare lì non è facile contro una squadra che non dico che è la favorita ma è una delle tre favorite per la vittoria del campionato insieme all’Inter e al Napoli».

QUI LE ALTRE DICHIARAZIONI DI ALLEGRI.