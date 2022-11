Allegri: «Lotta Scudetto? Se il Napoli continua così...»

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa in vista di Verona Juventus. Ecco le parole dell’allenatore

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa in vista di Verona Juventus. Ecco le parole dell’allenatore sulla lotta scudetto:

«L’altro giorno ha detto una frase che va scolpita: ‘Quando si gioca non si deve pensare a far gol ma a far vincere le partite’. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario. Se continua nessuna squadra può avvicinarlo. Noi pensiamo ad un passo alla volta, domani abbiamo il Verona, poi la Lazio».

