Allegri fa il pieno di punti: il Milan in vetta e un confronto che non ammette dubbi. Il dato

Allegri e la la partenza che supera l’era Pioli e Fonseca: una marcia che fa storia. Il dato non ammette dubbi

Dopo 14 giornate di campionato, il Milan di Massimiliano Allegri si piazza in vetta alla classifica con 31 punti, un dato che segna una netta inversione di tendenza rispetto all’anno scorso.

Il Diavolo vanta nove punti in più rispetto a quando in panchina c’era Paulo Fonseca, fermo a 22 punti (ottavo posto).

L’attuale marcia di Allegri supera momentaneamente anche le ultime due annate di Stefano Pioli, che si era fermato a 29 punti nel 2023-2024 e a 30 punti nel 2022-2023. Il Milan di oggi si trova in leggero deficit solo rispetto alle prime due stagioni di Pioli: un punto in meno rispetto all’anno dello Scudetto 2021-2022 e tre punti in meno rispetto alla stagione 2020-2021. Una partenza da record che proietta la squadra verso l’alto.