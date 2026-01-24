Allegri non ci sta, sull’obiettivo del Milan: «Per farlo serve molta fatica e quindi bisogna stare zitti»

Allegri a gran voce ha ribadito quello che è l’obiettivo del Milan in questa stagione e di come domani sia una partita importante

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Milan, match in programma domani sera allo Stadio Olimpico di Roma. Una sfida che può essere cruciale per l’accesso alla prossima Champions League.

A tal proposito il tecnico toscano ha ribadito a gran voce come quello sia l’obiettivo, senza fare voli pindarici e soprattutto per raggiungerlo servirà molta fatica.

ALLEGRI INSISTE SULL’OBIETTIVO – «C’è una differenza se stai due anni senza Champions, il gap tra le squadre italiane e quelle inglesi, spagnole, è troppo diverso. Per forza una società deve cercare di andare in Champions, perché questo è il calcio italiano, un’iniezione importante di danari viene data dalla Champions. Bisogna stare coi piedi per terra, l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro e per farlo serve molta fatica e quindi bisogna stare zitti».