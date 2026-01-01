 Allegri verso Cagliari Milan, fa il punto della situazione
Allegri verso Cagliari Milan, fa il punto della situazione: possibile emergenza in attacco e non solo. In conferenza

20 minuti ago

Allegri alla vigilia di Cagliari Milan in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione sui vari giocatori in dubbio

Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Cagliari-Milan ha fatto il punto della situazione sugli infortunati. Tanti i calciatori sotto la lente d’ingrandimento in vista del match in programma domani sera all’Unipol Domus Arena.

A tenere banco specialmente la questione attaccanti con Rafael Leao, Christian Pulisic e Christopher Nkunku che per un motivo o un altro non sono di certo al 100%. Così come Fullkrug appena arrivato e Gimenez ancora fuori dai radar.

IL PUNTO SUI GIOCATORI IN DUBBIO«Gabbia chiamiamolo recuperato, starà in panchina, Nkunku non è a disposizione per un fastidio alla caviglia, Leao si è ristabilito ma è un mese che non gioca, Pulisic oggi si è allenato con la squadra vediamo domani le condizioni. Pavlovic ha avuto un attacco febbrile vediamo come sta domani».

