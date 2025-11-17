Allegri ha un bilancio positivo nei derby! Tra Milan e Juventus ha collezionato risultati importanti nelle stracittadine

Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare l’ennesima stracittadina della sua illustre carriera. In vista dell’attesissimo derby di domenica, gli occhi sono puntati non solo sulla condizione attuale delle squadre, ma anche sul curriculum del tecnico bianconero nelle sfide più sentite d’Italia.

La storia di Allegri come “uomo derby” è ricca e si snoda attraverso due delle panchine più prestigiose della Serie A: quella del Milan prima e quella della Juventus poi.

Il Bilancio Storico: 26 Derby tra Milano e Torino

Analizzando le statistiche, il tecnico livornese ha accumulato una notevole esperienza nelle partite a forte connotazione locale, avendo partecipato a ben 26 derby come allenatore in Serie A. Questo numero è il risultato delle sfide tra il Diavolo e l’Inter (il Derby della Madonnina) e quelle tra la Juventus e il Torino (il Derby della Mole).

Il bilancio complessivo di Allegri nelle stracittadine è decisamente positivo e rappresenta un ottimo auspicio per i tifosi della Vecchia Signora (il club bianconero) in vista del prossimo impegno. Il suo score recita infatti:

Vittorie: 16

16 Pareggi: 5

5 Sconfitte: 5

Questo significa che Allegri è uscito vincitore dal campo in ben il 61,5% delle volte in cui ha affrontato un derby. Un dato che sottolinea la sua capacità di preparare al meglio la squadra per gli appuntamenti cruciali, gestendo la pressione che queste gare inevitabilmente portano con sé.

Dall’Era Rossonera all’Egemonia Bianconera

La sua prima parentesi sulla panchina del club rossonero, il Milan, fu caratterizzata da un’ottima performance nei confronti dei rivali interisti. Allegri stabilì un iniziale dominio sui nerazzurri, ponendo le basi per il successo in campionato.

Successivamente, il suo passaggio alla Juventus ha consolidato la sua fama di specialista. Nel Derby della Mole, in particolare, ha instaurato un’egemonia quasi totale sul Torino, con la sua ultima sconfitta in una stracittadina risalente addirittura al 2015.

Il fatto che il tecnico abbia perso solo cinque partite su 26 contro i rivali cittadini dimostra che, quando si tratta di un derby, Allegri sa come massimizzare le risorse della sua squadra per minimizzare i rischi.