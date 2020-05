Allegri al Milan, Condò spiega perché è possibile un ritorno

Allegri Milan, arriva un’incredibile indiscrezione sul futuro del Milan. Nella prossima stagione potrebbe esserci un grande ritorno in rossonero

Arriva un’incredibile indiscrezione sul futuro del Milan. Nella prossima stagione potrebbe esserci un grande ritorno in rossonero. Paolo Condò, intervenuto nel corso di Sky Sport, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri legandolo al Milan: «Non so come andrà a finire la storia del Milan con Ralf Rangnick, se eventualmente dovesse arrivare solo come direttore sportivo. Non mi sorprenderei di una mossa a sorpresa con Massimiliano Allegri, in una squadra da ricostruire» ha dichiarato il famoso giornalista ai microfoni di Sky Sport 24