Tacchinardi: «Ho un pensiero chiaro su Pioli e Gasperini»

Tacchinardi, in vista di Atalanta-Milan, ha esaltato il lavoro svolto da Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus e della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini in vista del big match di domenica sera tra Atalanta e Milan, gara in programma all’Atleti Azzurri d’Italia:

«Partita sicuramente fantastica, sono due tecnici top sia Gasperini che Pioli. Sono due squadre molto forti, sarà un bell’incontro da vedere».