Costacurta: «Nel derby di domenica l’Inter è favorita»

Costacurta: «Questa è la vera forza dell’Inter, che stasera ha fatto quello che le era stato chiesto. Derby? Nerazzurri favoriti»

Alessandro Costacurta è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 per commentare la vittoria dell’Inter contro lo Sheriff. Di seguito le sue parole.

INTER – «L’Inter ha fatto per bene il compito che Inzaghi le aveva affidato. I nerazzurri possono fare gol in parecchi modi: in velocità, su calcio piazzato… a questa squadra dopo la gara con la Lazio è successo qualcosa, è maturata».

LAUTARO – «Io ho delle aspettative molto alte su di lui, mi aspetto che faccia qualche gol in più soprattutto in queste partite».

DERBY – «L’Inter arriva meglio del Milan. I rossoneri hanno preso degli schiaffoni in Europa che non fanno sicuramente bene in vista di un grande match come quello di domenica».