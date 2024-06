Zirkzee Milan, Aldo Serena non ha dubbi: «È l’uomo GIUSTO! Deve ancora trovare questa cosa»

Aldo Serena non ha dubbi su Zirkzee: «È l’uomo GIUSTO per il Milan! Deve ancora trovare questa cosa». Le parole dell’ex rossonero

L’ex calciatore rossonero Aldo Serena è intervenuto a Sky Calciomercato L’Originale per analizzare l’attaccante accostato al calciomercato Milan, Joshua Zirkzee.

PAROLE – «Zirkzee deve ancora trovare il feeling col gol. È fin troppo attratto dal gioco collettivo, deve imparare a fare i gol sporchi. Sarebbe l’uomo giusto per il Milan. Averli tutti e due? Meglio averne uno per non avere conflitti di interesse».