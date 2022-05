Albertini: «Tonali mi ricorda Antonio Conte. Quanto vale? Più di 50 milioni». L’ex rossonero sull’uomo del momento in casa Milan

Demetrio Albertini ha parlato di Tonali e di Milan a La Gazzetta dello Sport.

A CHI SOMIGLIA TONALI – «A me ricorda molto Antonio Conte. Un centrocampista di inserimento, che sa giocare per la squadra ma che ha caratteristiche individuali importanti, un trascinatore».

VALORE TONALI – «Oggi come oggi non ha prezzo, anzitutto perché non è sul mercato e poi perché la stagione non è ancora finita. Se dovesse vincere lo scudetto, i parametri potrebbero cambiare e il suo valore potrebbe anche superare i 50 milioni».

SCUDETTO – «Prima della partita pensavo che il Milan avesse poco più del 50 per cento di vittoria finale. Adesso siamo a un buon 60 per cento. Contro l’Atalanta sarà dura, ma vedo una squadra pronta, consapevole. E con grande qualità: chi dice che il Milan è la migliore tra le peggiori mi fa sorridere perché non è affatto così. Il Milan è la dimostrazione che con il lavoro si può arrivare in alto e superare i propri limiti».