Albertini: «Pioli è stato bravo a non mettere fuori rosa Kessie». Le parole dell’ex centrocampista del Milan

Demetrio Albertini ha parlato al Corriere dello Sport di Milan.

SCUDETTO GIUSTO – «Sì. Meritatissimo per il lavoro e per come hanno giocato. E’ arrivato meno attraverso il talento».



LEZIONI DI PIOLI – «Credere in quello che faceva e trasferirlo ai giocatori. Ha creato, dopo la pandemia, la consapevolezza di poter costruire qualcosa di importante. Ci sono state partite in cui ci sono stati episodi dubbi e non si è mai lamentato, non ha creato alibi. Ha valorizzato dei giovani, ha gestito due o tre situazioni non semplici. Un esempio: Kessie. Altri allenatori lo avrebbero messo fuori. Pioli no. Lo dico da ex giocatore, è un valore importante quel tipo di scelta».