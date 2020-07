Albertini: «Maldini è stato importantissimo, Pioli merita il Milan»

Demetrio Albertini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha elogiato il lavoro di Stefano Pioli al Milan. Ecco le sue parole

Demetrio Albertini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha elogiato il lavoro di Stefano Pioli al Milan. Ecco le sue parole: «Ha dimostrato di meritare il Milan. Muovendosi alla perfezione nella più complicata delle situazioni. Il merito principale di Pioli è l’aver compattato la squadra facendola sua nel momento più delicato. Ve lo dice l’Albertini calciatore: quando la fiducia della società viene meno a stagione in corso, è facile che tutto in uno spogliatoio si sfaldi in un attimo, e per Pioli il rischio era altissimo. Il lockdown avrebbe potuto cristallizzare tutto, invece lui ne ha tirato fuori il meglio. Bravo lui, ma anche i giocatori, hanno dimostrato maturità. E ovviamente Maldini: il suo peso si è sentito tantissimo».