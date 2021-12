AIA pensa ad un canale tematico televisivo: ecco la situazione

AIA pensa ad un canale tematico televisivo. Prima apertura della classe arbitrale verso il mondo dei media. Ecco la situazione e le parole

L’AIA pensa ad un canale tematico per mettere in onda anche delle trasmissioni. Questa è la novità lanciata da La Gazzetta dello Sport, in merito ad una possibile apertura al mondo dei media da parte della classe arbitrale.

Il presidente dell’AIA, Alfredo Trentalange lo aveva praticamente annunciato a “Rai-GRParlamento”: «A noi piacerebbe avere uno spazio, un canale di comunicazione che dobbiamo aprire per poter dare chiavi di lettura tecniche: credo sia per il bene del calcio. Con la Federazione ci stiamo pensando, ci stiamo lavorando e attivando, c’è un lavoro intenso in questo senso».