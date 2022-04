Agudelo: «Ho rivisto il gol segnato contro il Milan per 15 giorni di fila»

Kevin Agudelo, attaccante dello Spezia, ha parlato del suo goal contro il Milan: «Ho rivisto il gol segnato contro il Milan per 15 giorni di fila»

Kevin Agudelo, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Dazn del suo goal contro il Milan. Ecco le sue parole:

«È stato un gol bellissimo, che non mi aspettavo. Io sono entrato per cercare di fare il meglio per lo Spezia, magari fare un assist. Invece mi sono trovato con un gol meraviglioso, con un assist di Verde incredibile. Poi a Milano… questo ancora mi emoziona. Bellissimo. Quante volte l’ho rivisto? Sono stato 15 giorni a vedere il mio gol tutto il giorno».