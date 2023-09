L’agente di Buffon: «Cercato dal Milan nel 2006, i rossoneri quest’anno…»

Lo storico agente di Gianluigi Buffon, Silvano Martina, è intervenuto su alcuni temi del calcio italiano, citando anche il Milan

Intervistato da Sportitalia, Silvano Martina, agente storico di Buffon, ha detto la sua sul Milan, sul percorso delle italiane in Europa e sul campionato. Inoltre ha svelato un retroscena di mercato risalente al 2006, quando il suo assistito venne cercato dai rossoneri.

LE ITALIANE POSSONO RIPETERSI IN EUROPA? – «Andare in finale non è facile però abbiamo delle squadre che possono arrivarci. L’Inter è una realtà molto grossa ed ha un organico per giungere fino in fondo. Il Milan contro il Tottenham ha fatto una grande gara che strameritava di vincere: i valori ci sono. Poi è anche vero che si parla di una competizione dove, soprattutto nella fase finale quando riprende a marzo, contano molto la condizione fisica e mentale in quel momento».

SULLO SCUDETTO – «Favorite? Vedo sempre quelle, le solite, ma il fatto che la Juve non faccia le coppe è un grande vantaggio e penso che per questo sia la favorita».

BUFFON CERCATO DA INTER E MILAN NEL 2006? – «Sono cose che fanno parte del passato. È chiaro che un portiere come Buffon tutti lo avrebbero voluto avere. Anche oggi potrebbe dire la sua: è stato alla partita delle leggende, alla fine è stato il migliore in campo (ride, n.d.r.). Gli ho detto che poteva giocare fino a 50 anni».

REGINA DEL MERCATO? – «Il Milan sicuramente, ha operato bene. Anche l’Inter ha preso giocatori importanti. La Roma con Lukaku ha svoltato. Il conto poi arriverà alla fine, dai risultati sul campo, come sempre».