Ag. Gaich: «C’è stato l’interesse anche del Milan e di altre squadre»

Pablo Caro, procuratore di Gaich, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di FcInterNews. Le parole su un possibile futuro del giocatore in una big:

«Si era parlato di Inter, Milan e Juve? L’interesse c’era, così come qualche chiamata informativa. Ma non si passò mai a qualcosa di davvero concreto. Chiaramente queste manifestazioni facevano comunque piacere, ma oggi siamo più che felici al Benevento. Vediamo quello che succederà, sperando abbia buone possibilità di arrivare un giorno in squadre come Inter, Milan, Juventus, Roma».