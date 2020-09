Adriano Galliani, il sentimentale: «Ecco come ho convinto Boateng»

L’ex aministratore delegato del Milan oggi al Monza, Adriano Galliani, ha raccontato come ha convinto Boateng ad accettare la destinazione

Un testo di una canzone tanto caro ai milanisti, soprattutto allo stesso Adriano Galliani, che lo citava continuamente ai tempi del ritorno sotto la Madonnina di Ricardo Kakà: ecco come l’amministratore delegato del Monza ha convinto un altro ex rossonero: quel Kevin Prince Boateng che, evidentemente ammaliato dalla canzone di Venditti all’epoca della sua seconda vita in rossonero, ha deciso di sposare la causa del Monza di Berlusconi.

«Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano», il testo del motivo che, anche i tifosi del Monza, ormai, dovranno canticchiare in momenti come questo. Adriano Galliani ha infine elogiato l’ex numero 27 del Milan con la sua classica nota sentimentale, per aver rinunciato ad una fetta di stipendio per il Monza.