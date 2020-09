Adriano Galliani: «Berlusconi dispiaciuto di non esserci per Milan-Monza»

A seguito dell’esito positivo del tampone, Silvio Berlusconi si trova in isolamento domiciliare e pertanto non potrà assistere a Milan-Monza

Un’amichevole fortemente voluta per affrontare il Milan per la prima volta da avversario a San Siro; ma questa soddisfazione, Silvio Berlusconi non potrà gustarsela in prima persona.

L’attuale presidente del Monza, infatti, è risultato positivo al coronavirus e, pur essendo asintomatico, è costretto all’isolamento domiciliare che gli impedirà di essere allo stadio sabato sera in occasione dell’amichevole tra il suo Monza ed il fu suo Milan. Raggiunto dall’ANSA, Adriano Galliani ha raccontato tutto il disappunto del Cavaliere: «E’ molto dispiaciuto di non poter andare a San Siro: aveva confermato con entusiasmo la sua presenza. Per lui quella con il Milan è la partita dei due amori, la seguirà in tv».