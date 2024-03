Adli non si nasconde: «Mi comporto da tifoso del Milan. Quando ne sento 80mila che cantano…». Le sue parole

Yacine Adli è intervenuto ai microfoni di SportWeek. Di seguito le parole del centrocampista del Milan inerenti al suo rapporto con il club rossonero e i suoi tifosi.

RISALITA – «Penso che viviamo in un mondo fake: mostriamo di noi quello che la gente si aspetta di vedere o a cui piace credere. Ma chi mi conosce sa che io mi mostro per come sono. Non faccio nulla allo scopo di compiacere gli altri. L’uomo che vedi nello spogliatoio è lo stesso che salta e canta sotto la curva dopo una vittoria. Questo amore per il Milan è sincero, ed è esploso in me in maniera spontanea, non lo controllo. E, quando amo, do tutto. Quando sento 80mila tifosi che cantano, mi vengono i brividi e mi sento uno di loro. E, nel periodo in cui non giocavo, mi faceva sentire vivo comportarmi da tifoso»

