Adli, 25 minuti giocati in Nizza-Bordeaux: ecco come è andata

Adli, 25 minuti disputati nella partita tra Nizza e Bordeaux: ecco come è andata per l’obiettivo dei rossoneri. Ultima partita in Francia?

Quest’oggi è andata in onda la partita tra Nizza e Bordeaux, valida per la quarta giornata di Ligue 1: tra le fila degli ospiti è figurato Yacine Adli, grande obiettivo del Milan, che è subentrato intorno al 70′ per giocare i 25 minuti finali di gara.

La sfida è terminata con una vittoria schiacciante dei padroni di casa per 4-0, con il giocatore francese risultato nell’ombra e non incisivo. Forse un segnale in ottica mercato. Forse il duro risultato invoglierà il centrocampista a considerare maggiormente l’approdo in rossonero.