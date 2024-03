Adli spiega il rapporto con l’Algeria: «Fa parte della mia cultura, siamo gente semplice e felici con poco». Le dichiarazioni del rossonero

Il centrocampista rossonero Adli ha parlato al podcast di Milan Media House raccontando il suo rapporto con l’Algeria.

IL MIO RAPPORTO CON L’ALGERIA – «Si sono andato ma adesso sono quasi 12 anni che manco. Ho un rapporto legato ai miei genitori, a quello che contano per me. C’è tutta la famiglia di mamma lì, lei spesso va in Algeria, fa parte della nostra cultura. Abbiamo una famiglia di braccianti, quindi siamo gente semplice e siamo felici con poco. Abbiamo dei valori e sappiamo da dove siamo venuti».

