Leao Milan, Capello lo BASTONA: «Pensasse al calcio e non a registrare un disco! Prenda esempio da LUI»

Leao-Milan, Fabio Capello, leggenda rossonera, ha criticato duramente il portoghese paragonandolo a Vinicius

Intervenuto a Sky dopo la finale di Champions League, Fabio Capello ha criticato così Leao, esterno del Milan:

PAROLE – «Un giocatore come Vinicius ha parlato di gruppo, di aiutarsi. Ci sono giocatori che non dovrebbero andare a registrare 9 ore un disco. il disco vero è quello di Milanello, di Madrid, di quelli che lavorano tutti i giorni per non accontentarsi. ma per questo serve una guida, un allenatore e una società che vuole raggiungere determinati obiettivi. Leao avrebbe bisogno di qualche cosa di diverso, ha una potenzialità enorme e qualcosa di livello fisico anche più di Vini ma lo deve tirare fuori».