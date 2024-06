Calciomercato Milan, Furlani VUOLE rompere gli indugi! Paga la clausola e lo porta a Milanello?

Calciomercato Milan, Furlani vuole rompere gli indugi e pagare la clausola di Guirassy allo Stoccarda: affondo pronto?

Come riferito dal Corriere dello Sport, Giorgio Furlani spinge per convincere tutto il calciomercato Milan ad affondare per Guirassy, punta dello Stoccarda cercata anche a gennaio dal club rossonero.

L’attaccante, autore di 30 gol stagionali, ha una clausola rescissoria da 17.5 milioni di euro e chiede un ingaggio da 5 milioni di euro netti, bonus inclusi. Le valutazioni sono in corso ma non è escluso possa essere lui il colpo in attacco.