Donadoni: «Fonseca corretto punto di partenza, ma questo Milan non può prescindere da…». Le sue dichiarazioni

Roberto Donadoni è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare del Milan. Di seguito le sue parole.

DONADONI – «Servono più rinforzi, direi uno per reparto. Il punto di partenza di Fonseca è corretto: una squadra che vuole lottare per lo scudetto non può prescindere da un grande centravanti, tant’è vero che il Milan dell’ultimo scudetto ne aveva due, Ibrahimovic e Giroud. Quel Milan però aveva forza anche in mezzo al campo e dietro: per alzare il livello occorrono un centrocampista difensivo e un centrale di difesa. Da quello che leggo, mi sembra di capire che società si sta muovendo per profili giovani ma che hanno già dimostrato qualcosa, come Fofana del Monaco: è la linea degli ultimi anni, ha dato spesso i suoi frutti ma presuppone anche una quota minima di pazienza, perché non tutti i giocatori giovani si ambientano subito, specialmente in un grande club come il Milan. Pensate a Tonali: dopo una prima stagione di rodaggio che aveva fatto storcere il naso a più di qualche tifoso, è diventato il motore del Milan che ha vinto lo scudetto nel 2022»