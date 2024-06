Kiwior Milan, ritorno di fiamma! E il polacco ha già aperto al trasferimento in Italia: TUTTI i dettagli

Kiwior Milan, ritorno di fiamma! E il difensore polacco ha già aperto al trasferimento in Italia: TUTTI i dettagli

Il calciomercato Milan torna sulle tracce di Jakub Kiwior, terzino e all’occorrenza difensore centrale di proprietà dell’Arsenal già sondato negli scorsi mesi senza tuttavia affondare il colpo.

In realtà, fa sapere il Corriere dello Sport oggi in edicola, il polacco (a cui potrebbe interessare un ritorni in Italia) non è mai realmente uscito dai radar dei rossoneri ma ora potrebbe diventare un obiettivo concreto per la fascia. Il suo nome piace particolarmente alla dirigenza in quanto sa giocare su entrambe le fasce.