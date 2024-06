Pulisic a CBS Sports: «Devo RINGRAZIARE il Milan!». E c’è l’AVVISO all’Inter per la prossima stagione

Christian Pulisic, esterno del Milan, ha ringraziato il club rossonero e avvisato l’Inter: obiettivo scudetto nella prossima stagione

Intervenuto a CBS Sports Golazo prima della finale di Champions League, Christian Pulisic ha dichiarato:

PAROLE – «Credo che prima di questa siano state due stagioni difficili per me. Finalmente mi è stata data un’opportunità e ho sentito la fiducia del Milan fin dall’inizio. Non vedevo l’ora di iniziare e di giocare in un club così storico. È bello essermi sentito di nuovo me stesso e dimostrare alla gente che posso fare ancora bene. Se possiamo punta allo scudetto il prossimo anno? Sì, assolutamente. Credo che questo sia l’obiettivo. Ovviamente quella che si è appena conclusa è stata una buona stagione per me dal punto di vista personale, è una bella sensazione, ma non è la cosa più importante per me. Credo di non essere mai veramente soddisfatto. La nostra squadra si augura di avere un po’ più di costanza nella prossima stagione. Penso che abbiamo una possibilità concreta perché abbiamo alcuni giocatori molto forti».