Adli corre a Milanello con un obiettivo preciso. E spunta questo retroscena risalente all’ultima sessione estiva

Non avendo ricevuto la chiamata della propria nazionale, Yacine Adli ieri ha varcato i cancelli di Milanello per iniziare a mettersi al lavoro in vista della ripresa con un obiettivo ben preciso: cercare di non perdere il ruolo che si è ritagliato in queste ultime giornate.

In estate il centrocampista si era impuntato e aveva deciso di rimanere al Milan nonostante per lui gli spazi fossero praticamente nulli. Ora partita dopo partita vuole ritagliarsi un ruolo sempre più importante. A riportarlo è Tuttosport.