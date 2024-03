Adli si è preso il Milan: presto al via i dialoghi per il rinnovo. Gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista

Yacine Adli potrebbe restare a lungo al Milan. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c’è anche il centrocampista tra i calciatori a cui la dirigenza rossonera vorrebbe rinnovare il contratto.

L’attuale accordo con Adli va in scadenza nel giugno del 2026, pertanto non c’è particolare fretta. Tuttavia tra non molto potrebbero essere avviati i contatti con il suo agente per definire un nuovo contratto.