Adli: «Il mio ruolo? Il mister mi ha provato in diversi ruoli, ma per me è importante giocare». Le parole del nuovo centrocampista rossonero

Yacine Adli ha parlato del suo ruolo in campo durante la conferenza stampa di presentazione. Ecco le parole del nuovo centrocampista rossonero:

«Direi che sono pronto a mettermi in gioco in diversi ruoli del centrocampo. In questa prima settimana il mister mi ha provato in diversi ruoli, ma per me è importante giocare».