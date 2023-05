Adli via dal Milan in estate: si valutano due ipotesi. Il punto sul futuro del francese, sempre più lontano dai rossoneri

Il futuro di Adli sembra sempre più lontano dal Milan. Con il passare delle settimane si starebbe facendo largo una doppia ipotesi.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il centrocampista dovrebbe lasciare Milano o in prestito o a titolo definitivo nel caso in cui dovesse arrivare una proposta ritenuta adeguata.