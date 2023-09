Adli esaltato dai giornali: «Si è preso licenze poetiche». E quando tornerà Krunic...

Adli esaltato dai giornali: «Si è preso licenze poetiche mercoledì a Cagliari». E quando tornerà Krunic…

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha esaltato Yacine Adli, reduce dall’ottima prestazione di Cagliari alla sua prima partita da titolare.

Si è preso licenze poetiche – scrive il quotidiano – un paio di lanci non banali, più di un verticale verso la trequarti. Ha giocato sciolto ha guardato in avanti, si è preso i suoi tempi, senza paura. Ora dovrà lavorare per avere sempre più minuti, trovare un po’ di spazio nel Milan anche quando tornerà Krunic.