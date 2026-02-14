Connect with us

HANNO DETTO

Adani esalta ancora Allegri: «Il risultato di Pisa Milan non vi deve ingannare e vi spiego perchè». Poi incensa Modric

Published

4 ore ago

on

By

adani

Adani, noto opinionista ed ex calciatore, ha elogiato Massimiliano Allegri per la vittoria di ieri sera contro il Pisa

Intervenuto sui propri profili social, Daniele Adani ha parlato così di Pisa-Milan:

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

PAROLE – «Ragazzi, non fatevi ingannare – e io di certo non mi faccio ingannare – dal risultato e da come è maturato. Il Milan ha vinto con merito. Nell’analisi la chiave è valutare il merito. Lasciate stare se il gol della vittoria è stato segnato a cinque minuti dalla fine da quel fenomeno senza tempo di Luka Modric. Il Milan ha fatto una buona partita, non ha creato tanto, ma ha concesso una palla gol al Pisa – la parata di Maignan nel primo tempo era su un fuorigioco – che ha poi pareggiato su una disattenzione. È vero che i se e i ma non esistono, ma se Fullkrug segna quel rigore la partita finisce 0-4.

Secondo me, come solidità, mentalità, status, preparazione della gara, il Milan ha portato avanti ciò che di buono aveva fatto a Bologna. Chiaro che è una partita diversa: a Bologna c’era una profondità da attaccare, a Pisa da gestire lo scaglionamento delle linee difensive toscane, come variare il possesso palla e il ritmo. Quindi, un’altra volta, secondo me Allegri, l’ha preparata bene. Poi c’è stata una disattenzione. E poi, dal cielo, si è materializzato Modric dal cielo».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Fullkrug Fullkrug
Ultimissime Milan2 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: il messaggio di Fullkrug dopo il rigore sbagliato, tre opzioni per sostituire Rabiot col Como

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive2 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×