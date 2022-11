Adani elogia Bennacer: «È quasi insostituibile per il Milan»

Intervenuto alla BoboTv, Lele Adani ha parlato così di Ismael Bennacer, esaltando il suo inizio di stagione

«Bennacer è un calciatore meraviglioso. Per me è quasi insostituibile nel Milan, ed è strano perché iniziano ad essere tanti gli insostituibili in una rosa che va avanti di collettivo, ma secondo me le caratteristiche di Bennacer sono uniche»