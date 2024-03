Acri spaventa il Milan: «Leao può far gola alle big, ai rossoneri sul mercato serve quel giocatore»

Il procuratore Alessandro Acri è intervenuto su alcuni temi del calciomercato Milan, a partire dalla possibile cessione di Leao

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, il procuratore Alessandro Acri ha affrontato diversi temi del calciomercato Milan: sia per le operazioni in entrata, sia per quelle in uscita, soffermandosi sulla possibile partenza di Leao.

L’OBIETTIVO DEL MILAN SUL MERCATO – «Hanno necessità di prendere una punta. Per me la cercheranno capace di giocare sia nel tridente che da solo. Penso ci sarà anche un’attenzione all’età per far si che si possa rivendere».

LEAO O THEO HERNANDEZ SACRIFICATI? – «Potrebbe essere lui come potrebbe essere Leao. Penso che lui si venderebbe ad una cifra più alta. In avanti si vende meglio anche perché si tratta di un ruolo molto richiesto dalle top. Se si tratta di un club che gioca con tre centravanti può fare gola».

COSA SERVE AI ROSSONERI? – «Penso che il Milan debba ristrutturare completamente non solo la difesa. Dietro servono due giocatori importanti. Primo motivo per la carta d’identità e il secondo per diventare più competitivi».

SU ZANIOLO – «Il discorso su Zaniolo è lungo. Io l’ho sempre considerato un giocatore straordinario. Purtroppo ha avuto brutti infortuni ed è stato molto sfrotunato. Fossi il Milan non lo prenderei. Se viene rispettato l’impianto di gioco di Stefano Pioli, Zaniolo non giocherebbe».