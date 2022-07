Acerbi salta il ritiro con la Lazio. Il difensore accostato anche al Milan

Francesco Acerbi non è stato convocato da Sarri per il ritiro in Germania: il difensore è stato accostato anche al Milan

Francesco Acerbi non farà parte della spedizione della Lazio che oggi raggiungerà il ritiro in Germania per preparare le amichevoli contro il Genoa e la nazionale del Qatar.

Come riferito da TMW, la decisione è stata presa di comune accordo tra calciatore e società: il centrale resta in attesa di conoscere il proprio futuro.