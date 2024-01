Acerbi non ha dubbi: «L’attaccante più difficile da marcare? Inserisco questo rossonero». Le parole del difensore

Il difensore dell’Inter è stato intervistato da Che Fatica La Vita Da Bomber e ha inserito un rossonero tra i giocatori più difficili da marcare in Serie A.

PAROLE – «Zapata, Giroud, gente fisica e forte che ti mette in difficoltà. Se non stai attento ti mettono tutti in difficoltà».