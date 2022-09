AC Milan Trophy Tour, Nesta: «Ho i colori rossoneri nel cuore»

Il club rossonero ha presentato l’AC Milan Thropy Tour, uno dei rappresentanti sarà Alessandro Nesta, le sue parole

Alla vigilia dell’attesissima sfida di Champions League tra AC Milan e Chelsea FC, in programma a Stamford Bridge il 5 ottobre, i Rossoneri ospiteranno uno speciale evento al BOXPARK di Wembley, una delle destinazioni sportive più iconiche in assoluto, dove AC Milan vinse la sua prima Coppa dei Campioni nel 1963. L’evento, in programma martedì 4 ottobre a partire dalle 19:00 locali, sarà organizzato in collaborazione con il Milan Club London.

A rappresentare il Milan sarà la leggenda rossonera Alessandro Nesta, che presenterà la Coppa Campioni d’Italia e si presterà a una sessione di Q&A assieme ai tifosi presenti.

Alessandro Nesta ha dichiarato: «Sono davvero onorato di unirmi al Milan in questo evento a Londra e di incontrare la comunità milanista locale. Ho i colori rossoneri nel cuore, per cui avere l’opportunità di vivere questo momento speciale con i tifosi rossoneri a Londra sarà sicuramente emozionante»