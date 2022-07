Abraham: «Scudetto? Solo il cielo è il limite della Roma». Parla l’attaccante giallorosso

Tammy Abraham, attaccante della Roma, ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

OBIETTIVO – «Lavoro sempre per migliorarmi e spero di riuscire a battere il record di gol. Spero di essere pronto di condizione contro la Salernitana. Quello di squadra è provare a tornare in Champions League e per questo serve fare grossi passi avanti. Scudetto? Direi una bugia dicessi che non voglio vincerlo, ma per farlo dobbiamo dimostrare sul campo il nostro valore. Solo il cielo è il nostro limite».

DYBALA – «Penso sia un privilegio averlo nella nostra squadra. Significa tanto anche per i tifosi che infatti lo hanno accolto alla grande. Questo è un segnale che si sta sviluppando un grande progetto tecnico. La presentazione è stata incredibile e l’ho vista online, poi alla fine ho scritto a Paulo. Rubare lo scettro di Re? A Roma possono essercene anche due».