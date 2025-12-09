Abodi ricorda Paolo Rossi nel giorno del quinto anniversario della scomparsa. Segui le ultime sui rossoneri

Il 9 dicembre è una data che evoca nel cuore degli italiani il ricordo di Paolo Rossi, l’eroe dei Mondiali dell’82 e uno dei più grandi calciatori della nostra storia, scomparso in questa stessa data nel 2020. Nel giorno del quarto anniversariodella sua morte, il mondo dello sport e delle istituzioni si è stretto attorno alla sua memoria.

A rendere omaggio a “Pablito“, l’attaccante leggendario noto per la sua intelligenza tattica e la semplicità disarmante, è stato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Intervenendo a Tg2 Italia Europa, il Ministro ha espresso parole toccanti che hanno sottolineato l’eccezionalità del campione al di fuori del campo.

Le Parole del Ministro Abodi: Normalità Contro l’Ossessione del Successo

Andrea Abodi ha definito Paolo Rossi una “persona speciale“, evidenziando come la sua grandezza risiedesse nella sua umiltà costante: “Paolo Rossi lo considero una persona speciale, era semplice e unico, ha saputo fare tesoro delle esperienze e ha mantenuto quel senso di normalità che spesso il calcio fa perdere perché si entra in una dimensione che ti porta troppo in alto.“

Il Ministro ha poi concluso che questa sua capacità di mantenere la normalità è ciò che lo ha reso apprezzato “non solo in Italia ma in tutto il mondo“. Un messaggio forte che valorizza la figura umana di Rossi al pari di quella sportiva.

L’Eredità di Pablito e la Missione di Federica Cappelletti

In studio con il Ministro era presente anche Federica Cappelletti, Presidente della Divisione Serie A Femminile della FIGC e moglie di Paolo Rossi. La signora Rossi porta avanti con dedizione la Fondazione intitolata proprio a Pablito, continuando progetti di solidarietà e beneficenza nel nome del marito.

La figura di Paolo Rossi è un esempio di come la semplicità e l'umanità possano convivere con il successo sportivo, un valore che dovrebbe ispirare anche le stelle del calcio contemporaneo.