Abodi su Milan Como a Perth: «Si va verso il no? Alla fine meglio così e vi spiego perchè»

Abodi, Ministro dello Sport, ha commentato il sempre più probabile no alla disputa di Milan-Como a Perth: le dichiarazioni

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è intervenuto sulla complessa questione relativa allo spostamento della partita Milan-Como a Perth, in Australia, confermando l’orientamento prevalente verso il no definitivo alla trasferta.

Abodi ha ricordato che i dubbi sull’operazione erano presenti fin dall’inizio, pur riconoscendo alcuni elementi di potenziale interesse per la Serie A: «C’erano dubbi già prima, pur riconoscendo alcuni aspetti positivi».

Il Ministro ha poi specificato il suo approccio istituzionale alla vicenda, sottolineando la necessità di valutare i fatti concreti: «Sono abituato a rispettare i ruoli e a valutare vedendo profitti e perdite, strada facendo».

Abodi sul no a Milan-Como a Perth

La questione, bloccata dalle stringenti condizioni poste dalla AFC (Asian Football Confederation) e da Football Australia, si è evoluta rapidamente. Abodi ha concluso con una chiara approvazione della direzione intrapresa: «Poi la questione si è evoluta, alla fine credo vada bene così».

Il commento del Ministro si allinea con la posizione del Milan, che ora deve cercare urgentemente una soluzione alternativa in Italia per disputare il match, e indirettamente avvalora la scelta di Massimiliano Allegri di opporsi alla trasferta per ragioni logistiche e di gestione della squadra.