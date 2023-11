Abodi sulla Nazionale: «Incrociamo le dita, sono sereno»

Abodi sull’Italia contro l’Ucraina: «Incrociamo le dita, sono sereno». Le parole del ministro dello Sport

Il ministro dello Sport Andrea Abodi, durante un evento a Rimini, ha parlato anche della partita di questa sera dell’Italia contro l’Ucraina, decisiva per la qualificazione agli europei. Di seguito le sue parole.

«C’è sempre un’Italia che scende in campo. Quindi incrociamo le dita. Io devo dire che sono sereno, ma nel senso buono del termine, perché a volte ‘stai sereno’ non ha portato bene, ma nel senso sportivo, perché vedo che c’è un’impostazione, c’è una metodologia, c’è una guida e un progetto chiaro. Sono convinto che facendo tesoro anche di quei 20 minuti con la Macedonia del Nord cercheremo di mettere in sicurezza il risultato, fermo restando che come sempre c’è un avversario. In questo caso sarà un avversario ostico, orgoglioso che vorrà fare proprio dell’orgoglio un elemento sul quale recuperare, magari un gap tecnico».