Balbo: «Donnarumma? Io sarei rimasto al Milan»

Abel Balbo, ex centravanti della Roma, ha parlato dell’addio di Donnarumma al Milan la scorsa estate: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Calcio Totale, trasmissione di Rai Sport, Abel Balbo è tornato sull’addio estivo di Donnarumma al Milan:

«Penso che chi ha preso questa decisione da parte del Milan ha sofferto. Donnarumma è il primo o il secondo portiere più forte d’Europa, sono decisioni difficili. Io, se fossi stato in lui, ci avrei pensato due volte: secondo me è troppo giovane per pensare ai soldi, andare a fare la panchina, dimenticato al Paris Saint-Germain. Io sarei rimasto al Milan, è una delle squadre più blasonate al mondo, pensare ai soldi a questa età secondo me è colpa di tutti questi procuratori che consigliano male i giovani».