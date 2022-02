Abbiati: «Il Milan deve vincere questo Derby»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole dell’ex portiere del Milan Christian Abbiati a Milan Tv, prima della partita contro l’Inter:

DERBY – «L’Inter ha due risultati disponibili, mentre il Milan ne ha solo uno. Se vuole puntare allo scudetto deve cercare vincere questo derby»

DIRIGENZA – «Dirigenza e staff tecnico hanno un pregio: riportare l’entusiasmo dei tifosi e la mentalità vincente della squadra. Ora si gioca per vincere; l’anno scorso hanno fatto un’ottima stagione e la stanno facendo anche quest’anno. Entrando allo stadio si vive un’aria diversa»

MAIGNAN – «Non lo conoscevo e mi sta facendo un’ottima impressione. Gioca, lo fa bene e come primo giudizio sono molto contento, peccato per l’infortunio, anche se ha recuperato subito, e tifo per lui»

IBRAHIMOVIC – «Ha una mentalità diversa, vincente. Lui voleva vincere qualsiasi partitella in allenamento. Ha fatto bene allo spogliatoio e ha trasmesso un’altra mentalità» .