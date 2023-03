Abate su Ibrahimovic: «È un esempio per i ragazzi». Le dichiarazioni del tecnico del Milan Primavera su Zlatan

Le dichiarazioni del tecnico del Milan Primavera Ignazio Abate su Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport.

«Sicuramente ci penserà mister Pioli che lo vede tutti i giorni. Non fa parte delle mie competenze. Su Zlatan posso dire che tornare così a 41 anni… Lo vediamo stare 10 ore al giorno a Milanello, può essere solo un esempio per i miei ragazzi. Ha una voglia incredibile di incidere ancora. E poi chiamiamolo ragazzino, altrimenti si arrabbia se diciamo che è in là con gli anni (ride, ndr),»