Abate: «Sconfitta? Pagato a caro prezzo un errore in uscita»

Ignazio Abate, allenatore del Milan Primavera, ha così commentato la sconfitta dei rossoneri contro la Fiorentina:

« Paghiamo a caro prezzo un errore in uscita. Abbiamo fatto un’ottima gara che spero dia convinzione ai ragazzi per proseguire su questa strada. Dobbiamo mettere quel pizzico di cattiveria in più per portare a casa punti e vittorie. Andiamo avanti pensando alla prossima gara»