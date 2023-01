Ignazio Abate, tecnico del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV nel post partita del Napoli

SULLA PRESTAZIONE – «Siamo rammaricati di non aver portato a casa i tre punti ma per come si era messa dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno. I ragazzi hanno fatto un’ottima partita, un grandissimo primo tempo per mole di gioco e occasioni create. Abbiamo commesso una disattenzione e poi abbiamo preso un altro gol dopo un minuto e mezzo del secondo tempo. È stata una partita sporca, ci siamo dovuti adattare e i ragazzi ci hanno messo qualità, ordine e cuore.»

SULLA PARTITA – «Loro sono venuti qua mettendosi tutti i 90 minuti dietro la linea della palla, era difficile creare spazi. Dopo il gol preso gli spazi si sono ancora di più ridotti e abbiamo avuto frenesia sulla trequarti. I ragazzi per 90 minuti hanno cercato di macinare gioco con le nostre idee, hanno fatto una bella prestazione ricordando che abbiamo 5/6 assenze pesanti. Sono felice, ora ricarichiamo le pile e ci prepareremo al derby»

TANTI SOTTO ETÀ IN CAMPO – «È motivo d’orgoglio, sono felicissimo per loro. 2/3 anni di differenza è tantissimo, non è facile dal punto di vista dell’esperienza e del fisico ma i ragazzi hanno tenuto botta. Se sono bravi è giusto che giocano per accorciare il loro percorso di crescita, sperando un giorno di vedere qualcuno di loro in qualche palcoscenico importante.»