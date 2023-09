Verso la 4^ giornata di A: PANDEV e la legge della “ex”, DERBY quiz, RANIERI uomo-provvidenza? – VIDEO

Verso la 4^ giornata di A: PANDEV e la legge della “ex”, DERBY quiz, RANIERI uomo-provvidenza? Ecco le curiosità – VIDEO

Altra puntata del format 10in10 di Calcionews24, che vi accompagna in questa Serie A 2023/24 raccontando una curiosità per ognuna delle partite di giornata, ed ogni curiosità associata ad una fotografia.

INTER-MILAN – Si prosegue con il derby Inter-Milan alle ore 18, con annesso incasso di 6 milioni per le casse nerazzurre. Di storie ce ne sono tantissime dentro questa sfida e allora noi vi proponiamo un quiz non proprio semplicissimo inerente il derby di esattamente 10 anni fa. Chi è il giocatore disteso a terra? Pochi secondi per indovinare e ve lo diciamo noi: l’argentino Ezequiel Schelotto. Come segnò il suo gol? Ecco l’immagine: con un colpo di testa. Quanto finì la gara? 1-1, con gol in precedenza di El Shaarawy per il Diavolo. Se le sapevate tutti, siete super esperti.